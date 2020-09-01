رامز أمير يكشف سبب غيابه عن "السوشيال ميديا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر الفنان رامز أمير، من جديد عبر السوشيال ميديا، وهو يمارس التمارين الرياضية داخل الجيم، كاشفًا سبب غيابه عنها لمدة أسبوع.
وكتب رامز، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتوني .. أسف إني بعيد بقالي فترة، بس غصب عني والله.. التمارين كتير أوي ومحتاجه تركيز".
وجسد أمير، شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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