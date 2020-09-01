"سيبك منهم".. نجوم الفن يساندون "أوس أوس" وزوجته بعد انتقادات حضورهما حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من الفنانين على مساندة الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بعد اعلان استياءه من أحد المواقع الإخبارية بسبب نشرهم أحد التعليقات المسيئة لظهوره مع زوجته في زفاف شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بعد أشهر من وفاة رضيعهما، خاصة بعد تدوينته الأخيرة عبر حسابه على إنستجرام، وجاءت التعليقات كالتالي:



علق الفنان أحمد السعدني، قائلاً:"يا أخي ملعون أبو اللي يزعلك ويزعلها"، فيما كتب الفنان شيكو: "والله يا أوس أوس ما يستاهلوا تضيع وقتك في الرد دا كله .. بص قدامك وسيبك منهم مش هيبطلوا يكتبوا، وركز في شغلك وحياتك، وربنا يخليكم لبعض يا أطيب واحد فينا".

فيما علق الفنان اسلام جمال، قائلاً: "ربنا يحفظكوا ويباركلكوا ويبعد عنكوا أي حاجة وحشة"، وكتب الفنان عزوز عادل: "ربنا يحفظكم يا حبيبي"، وكتبت الفنانة مي فاروق: "ربنا يزيدك ويفتحها عليك ويخليكم لبعض يا رب".

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وكتب أوس أوس، في التدوينة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "أنا مش محتاج أبرر وأحكي أي حاجة عن حياتي والست اللي قلبي إخترها كنت ساعتها في أول موسم لتياترو مصر، كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما إتجوزت كنت أقعد فى بيت إيجار، كمان أنا بس هكتفي بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة (الفلوس بتعمل أكتر من كدة)".

وتابع:"الفلوس ممكن تشتري سرير بس ماتشتريش النوم! ومش أنا بس دا أغلب المشاهير اللي بتحسدوهم على حياتهم دلوقتي ما تعرفش بدأ من إمتى وإتبهدل إزاي، ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه مكنش هيعرف يعدي من أي مشكلة نفسية أو مادية فى حياته .. ومش معنى إني بنزل أشتغل أو بتصور وأنا مبسوط ده معناه إنى هموت من الفرحة بس دي مهنتي واجبي ناحية جمهوري إني أخرجه من أي حزن هو فيه، كل ده بعمله على حساب حزني وجرحي ووجعي أنا".

وأضاف:"وفي الآخر بتشتم برضه! أنا بقول الكلام ده ولن أسمح بأي تدخل في حياتي الشخصية مرة أخرى سواء بالخير أو بالشر أو دخول اسم مراتي في أي كلمة من كلام المرضى النفسيين .. مراتي اللي أخوها متوفي وابنها متوفي، وما صدقت أول مرة أخرجها نروح مناسبة ودمرتوها نفسيًا تاني بكلامكم المريض".

وأنهى حديثه: "حسبى الله ونعم الوكيل فيكم.. حقك عليا يا ست الكل.. سكت كتير وكنت بعدي لكن مفيش فايدة.. كل واحد يركز في حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس أسعى وأتعب وكافح وربنا اللي بيكافئ مش البشر بدل ما تفضل تبُص في حياة الناس".