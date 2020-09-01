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13 زوجة في حياة إيهاب نافع.. أشهرهن الفنانة ماجدة وأرملة جاسوس مصري.. صور

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رنا صلاح الدين - يعد الفنان المصري إيهاب نافع واحد من أشهر نجوم السينما المصرية رغم قلة أعماله مقارنة بغيره من النجوم، كما اشتهر الفنان بوسامته.

ولد إيهاب نافع في سبتمبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية، وعمل كطيار لسنوات.

cae8d46d8d.jpgايهاب نافع

إيهاب نافع كون ثنائيا فنيا مع زوجته الفنانة إيهاب نافع، والتي انفصلت عنه فيما بعد، وتزوج إيهاب بعدها أكثر من مرة، حيث ذكرت ابنته غادة نافع أنه تزوج أكثر من 13 مرة.

44cabf0d4e.jpgايهاب نافع

تزوج إيهاب نافع من أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال والشهير بـ‹رأفت الهجان›.

803150bcfa.jpgايهاب نافع

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قالت ماجدة عن إيهاب نافع أن طلاقهما كان طلاق أبيض، فكانا حريصان على الصداقة بينهما، وظلت علاقتهما جيدة للنهاية.

غادة نافع تحدثت عن والدها وقالت إن علاقتها به كانت جيدة ولكنها كانت تخشى حضور أفراحه خوفا على مشاعر والدتها.

قدم مع ماجدة العديد من الأفلام الناجحة مثل "الحقيقة العارية"، "النداهة "، و"هجرة الرسول›.

75374d81cf.jpgإيهاب نافع

كانت آخر أعماله فيلم ‹لصوص خمس نجوم› عام 1993.

تلقت ماجدة خبر مرضه وظلت بجواره في مستشفى القوات الجوية.

في شهر ديسمبر عام 2006، رحل إيهاب نافع عن عالمنا عن عمر 71 عاما.

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