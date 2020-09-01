التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة بدون طيار جنوبي السعودية المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار مفخخة، على المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) إنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأشار بيان صادر عن المالكي إلى أن المليشيا الحوثية تعمل بطريقة "ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمنطاق مأهولة بالسكان في السعودية، وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.

Advertisements

وكان التحالف العربي أعلن مساء الأحد الماضي، اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ مسير جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، إن القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة.

وأضاف في بيان، أنه تم تدمير الزورق المفخخ، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، ومكانا لنشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.