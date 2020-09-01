شكرا لقرائتكم خبر عن وعد تستعد لطرح ألبومها الجديد بثلاث لهجات مختلفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة السعودية وعد من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها وعد، تقديم ثلاث أغنيات باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية وأخرى بالسعودية، وتتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح.

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وكانت المطربة السعودية وعد قد أعلنت عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهر يوليو الماضى عبر خاصية "الاستورى" بموقع "إنستجرام"، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت "وعد" عبر إنستجرام: "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".

يذكر أن المطربة وعد بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.

وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين".