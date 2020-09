شكرا لقرائتكم خبر عن هل زواج دانيال كريج على الحافة بعد إدمانه الكحول؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل النجم العالمى دانيال كريج وزوجته راشيل وايز يتأرجحان على حافة الطلاق بسبب إدمان كريج الكحول منذ فترة الحجر الصحي؟.. يبدو أن إحدى المجلات تخلط بين كريج وشخصيته الشهيرة جيمس بوند، حيث ذكرت صحيفة The National Enquirer ، حسب مصدر لم يذكر اسمه، أن كريج لا يقلع عن احتساء الخمور بسبب تأخير طرح No Time To Die بعدما ضربت جائحة كورونا العالم وأن زوجته غاضبة من ذلك، وهو ما قد يضع الزواج الذى دام تسع سنوات فى مأزق حيث أخبرت زوجته أصدقاءها بأنها مستعدة لقطع علاقتها بـ دانيال لهذا السبب، كما أشار تقرير المجلة أن هذه ليست المرة الأولى التى يتناول فيها كريج بالخمور بشدة، لكن زوجته لا تريد التعجل في الانفصال من اجل ابنتهما البالغة من العمر عامين.

Advertisements

لكن الحقيقة أن أى صورة نشرت مؤخرا لنجم سلسلة جيمس بوند تثبت أنه لا يتهاون فى تدريباته، كما أنه لا يوجد أى دليل يثبت مزاعم المجلة.

وفى ذات السياق تواصل موقع Gossip Cop مع مصدر مقرب من دانيال، والذى أكد أن القصة ليست صحيحة علي الإطلاق، وأن منشغل بالعمل في فيلم No Time To Die ولن يسمح لأى فعل أحمق التحكم به وليس هناك سبب لانهياره بسبب التأخير في طرح الفيلم.