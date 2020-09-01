شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة لـ"تليفزيون الخليج 365": بشكر اللى اتريقوا على تعرضى لحادثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منال سلامة، تفاصيل تعرضها لحادث انقلاب السيارة التى كانت تتواجد بها وبصحبتها ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى نطرون، بعد انفجار إطار السيارة.

وقالت خلال الفقرة الموسعة لتليفزيون الخليج 365 إن السيارة التى وقع بها الحادث ليست سيارتها، مضيفة، بشكر الناس الظريفة اللطيفة اللى قعدت تتريق علي العربية وعلى إحساسهم الراقي".

وأوضحت أن صديقتها طلبت من أن تذهب إليها بالساحل الشمالي لقضاء عدة أيام برفقتها، موضحاً أنها رفضت في البداية لكن صحبتها أصرت وأرسلت سيارتها الخاصة"، موضحة أن السيارة كانت تسير بشكل مستقر إلا أن الإطار انفجر وقام السائق بالضغط على الفرامل فجأة فانقلبت السيارة ثلاث مرات وكانت معها طفلتها وصديقة طفلتها.

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وأشارت إلى أن من أنقذوهم على الطريق هم من قالوا لهم ذلك مضيفة

: دماغي كانت بتترزع في العربية وبنتي وصاحبتها خدوا وضع الجنين ودا حماهم".

وتابعت" العربية اتسحلت بينا وبنتي مكنتش قادر تقف ولا أنا وصاحبتها بترجع ولقيت دم على هدومي".