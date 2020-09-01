شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة لـ تليفزيون الخليج 365: اللى بيحسدونى مش عارفين عندى مشاكل قد إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة منال سلامة، إن بعض أصدقائها قال لها إن السبب وراء حادث انقلاب السيارة التي كانت تتواجد بها وبصحبتها ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون خلال الأيام الماضية "الحسد"، وأنه هذا الحسد سببه الفيديوهات التى تنشرها ابنتها على السوشيال ميديا للأسرة.

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وأضافت منال سلامة، أن بعض أصدقاؤها قالوا أيضاً إنها تعرضت للحسد بسبب صورة نشرتها على إنستجرام تحضر فيها لبرنامج جديد مضيفة، قائلة:"الناس قالولنا أنتوا اتحسدتوا والحسد مذكور في القرآن وبقول للي بيحسدونا انتوا مش عارفين إحنا عندنا مشاكل قد إيه، اوعوا تشوفوا صورة على السوشيال ميديا تقولوا إننا سعدا لأن أى حد بيتصور أى بيكون بيضحك".

وأوضحت أنها رفضت أن تتصل بزوجها بعد الحادث كي لا يقلق لكنها اتصلت بأخيه وزوجته فحضرا إليهم من الساحل وأجروا الأشعات والتحاليل اللازمة.