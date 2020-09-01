شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث شارك جمهوره ومتابعيه صورة رومانسية برفقة زوجته معلقًا عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا قلب قلبي.. ربنا مايحرمني منك ".



ماجد المصري وزوجته

على صعيد آخر، يشارك الفنان ماجد المصري في بطولة مسلسل "الوجه الآخر"، المقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة، قصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، حيث تضمنت البروموهات على مشاهد إثارة وتشويق، فضلا عن صورة مبهرة للممثلين والديكورات، بجانب المشاهد التي تحتوى على قصة مميزة وخلافات عائلة وخلافه.



ماجد المصري برفقة زوجته

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ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

وفى السياق ذاته ، انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل"الوجة الأخر"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.