هند صبري تعلق على زيارة الرئيس الفرنسي للفنانة فيروز: "ست الكل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة هند صبري، على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة فيروز، عقب زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لها بلبنان.
وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر، قائلة" : "ست الكل فيروز".
وكان عدد من الفنانين، علقوا على زيارة ماكرون لفيروز في منزلها بلبنان، منهم "مايا دياب وأحلام وعلاء زلزلي وإليسا" .
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، وأدرج قصر الإليزيه لقاء "جارة القمر" على رأس جدول أعمال ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت فى أقل من شهر.
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