يسرا ترقص على أغنية "3 دقات" في عقد قران إسراء العدل​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت "إسراء" ابنة شقيقة المنتج الكبير جمال العدل، بعقد قرانها مساء أمس الإثنين بالساحل الشمالي.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، عبير صبري، خالد أنور، أحمد فهمي، هنا الزاهد، تيام مصطفى قمر، بوسي، دياب.

وظهرت النجمة يسرا في أحد الفيديوهات وهي ترقص على نغمات أغنية "3 دقات" بصحبة الفنانة عبير صبري والفنان الشاب خالد أنور.

من ناحية أخرى احتفل الكاتب الكبير مدحت العدل، منذ أيام، بعقد قران ابنته "آية" بحضور نجوم الفن.