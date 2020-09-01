هكذا احتفل ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان ماجد المصري، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، احتفاله بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر.

ونشر المصري، صورة تجمعه معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة يا قلب قلبي .. ربنا ما يحرمني منك".

جدير بالذكر أن، ماجد المصري، ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد"الوجه الآخر"، حيث يجسد من خلاله شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، ويدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد فهيم، ندى موسى، هبة الأباصيري ، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، دنيا المصرى، أحمد خليل.