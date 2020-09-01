فيديو| مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة مادلين طبر، أنها كانت تتلو آيات القرآن بشكل جيد، منذ مرحلة دراستها في المدرسة، رغم أنها مسيحية الديانة.

وقالت مادلين، ببرنامج"أسألنى" المذاع على قناة cbc: "أنا مسيحية متدينة وبحب ربنا، وهذا لا يمنع أنى أحب الإطلاع على جميع الأديان، ولعل من أبرزها الدين الإسلامي، وتعمقت فيه بشكل قوي بحكم حضورنا مع باقي الزملاء المسلمين داخل فصل المدرسة".

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وتابعت:"لما دخلت فصل الدين الإسلامي تفوقت عليهم كلهم، والشيخ كان معجب بيا إعجاب غير عادي، وقال عليا قارئة عندها روحانية، وبقيت أنا الصوت اللي بيتباهي بيه جوه المدرسة، وكان لازم أقرأ جزء من سورة ياسين والبقرة في الحفلات المدرسية".

وأضافت:" تلاوتي لسورة "يس" كانت بوابة دخولي للتمثيل .. فعند مقابلتي للمنتج الراحل ممدوح الليثي راجل ابن مهنة الله يرحمه لن يتكرر، وشافني هو والكاتب الراحل سعد الدين وهبة فى أحد المهرجانات، وكنت عايزة أكون أكثر تردد، واختبروني في اللغة العربية حتى يتأكدون من استطاعتي في تقديم شخصية بأداء باللغة العربية، فقلت لهم هو فيه أفضل من المصحف الشريف وبالفعل قمت بتلاوة سورة يس وأعجبا بصوتي جدًا".