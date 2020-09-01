محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: أعلن الفنان عبدالرحيم حسن وفاة والدته عبر حسابه الخاص على "الفيسبوك". وكتب عبدالرحمن: "إنا لله وان إليه راجعون الأن والدتي في ذمة الله ادعو لها". Advertisements وحرص عدد من زملاء الفنان الكبير على إعلان خبر الوفاة. شارك الفنان عبدالرحيم حسن رمضان الماضي مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الفنان عبدالرحيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.