وفاة والدة الفنان عبدالرحيم حسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
أعلن الفنان عبدالرحيم حسن وفاة والدته عبر حسابه الخاص على "الفيسبوك".
وكتب عبدالرحمن: "إنا لله وان إليه راجعون الأن والدتي في ذمة الله ادعو لها".
وحرص عدد من زملاء الفنان الكبير على إعلان خبر الوفاة.
شارك الفنان عبدالرحيم حسن رمضان الماضي مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ.
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