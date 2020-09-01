تراند اليوم : اتفرج واستمتع.. عمرو دياب يطرح كليب «عم الطبيب»

طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، كليب أغنيته “عم الطبيب” التي صدرت في ألبومه الأخير “سهران”.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقنيات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح عصر أمس كليب “زي مانتي” لتكون ثاني أغنية يطرحها على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الأخير.

“عم الطبيب” كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها في ألبوم “سهران”.

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من ناحية أخرى مازالت أغنية “أماكن السهر” للهضبة تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من ٧ ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وأصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعا على تطبيقات الموسيقى المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.