شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. صافيناز مع صاحبتها بيستحمو واللى بيعملوه مع بعض فضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 02:56 صباحاً - شاركت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها ببث مباشر لها بينما كانت تستمتع بوقتها في الجاكوزي.

وظهرت صافيناز في الفيديو في حوض الجاكوزي برفقة صديقتها التي كانت تغني وتساعدها في قراءة التعليقات.

وردا على احد متابعيها قالت صافيناز “ما تخافوش من كورونا تعالوا جاكوزي هنا سخن اوي وما فيش كورونا بتموت من كتر السخنية”.