هكذا احتفل ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، وحرص على مشاركة متابعيه أجواء الاحتفال بصورة رومانسية تجمعهما.

المصري أرفق الصورة بتهنئة حارة وجهها لزوجته في تعليق كتب فيه: «كل سنه وإنتي طيبه يا قلب قلبي.. ربنا مايحرمني منك»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء ماجد مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها النجم المصري بعيد ميلاد زوجته، متمنيين لرانيا عام جديد ملئ بالنجاح، وللزوجين حياة سعيدة مليئة بالحب.

يُذكر أن رانيا أبو النصر هي الزوجة الثانية لماجد المصري، حيث ارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى إش إش، والتي رُزق منها بـ«أحمد وماهيتاب»، كما أنجب من رانيا طفلين هما «آدم وداليدا».

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد المصري عرض مسلسله الجديد «الوجه الأخر»، قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك المصري في بطولته أمام نسرين طافش، أحمد خليل وغيرهما، ومن المنتظر عرضه قريباً عبر شاشة cbc الفضائية المصرية.

ماجد المصري شارك في دراما رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسلين هما؛ «الاختيار» للنجم المصري أمير كرارة، و«لما كنا صغيرين» لريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة.