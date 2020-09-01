سمية الخشاب تطل من جديد داخل حمام السباحة بجلسة فضية.. شاهد

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنانة المصرية سمية الخشاب قد استغلت فترة مكوثها في منزلها بجلسات تصوير جديدة، فبعد جلسة البرتقال الأخيرة التي لاقت تفاعلاً قوياً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طلت النجمة من جديد بجلسة تصوير مختلفة، في الوقت الذي اختارت أن تكون بنفس المكان، وهو حمام السباحة داخل منزلها.

سمية شاركت الفانز بلقطات من الجلسة التي تألقت فيها بفستان مكشوف الصدر، متزينة بكمّ كبير من السلاسل والأساور الفضية، ولملمت شعرها للخلف، متزينة بماكياج خمري قوي زاد طلّتها صخباً وإثارة، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب متابعيها.

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من ناحية أخرى، اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد «صابر وراضي» خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها، كما أن سمية تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية «عربيّة أنا» كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب «يا مسكين‎».