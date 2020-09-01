كارينا كابور خان تكشف عن هوية النجم المفضل لديها.. فيديو

رنا صلاح الدين - اعتادت النجمة الهندي كارينا كابور خان على العمل الشاق، وتجنب فترات راحة من العمل، ولأنها منشغلة بالخضوع لجلسات تصوير وإعلانات تجارية، شاركت الممثلة النشطة جدًا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعًا للتصوير مع شريكها المفضل.
كارينا، الحامل بطفلها الثاني مع سيف على خان، كتبت: "جلسة تصوير مع نجمي المفضل"، في الفيديو، نشاهد كارينا وهي ترتدي ثوب من رقبتها حتى أخمص قدمها في ملابس رياضية سوداء، كما كانت تداعب كلب يجلس بهدوء على ساقيها، مستمتعًا بتدليلها.
فيما علقت الممثلة أنوشكا شارما، التي تتوقع أيضًا طفلها الأول من لاعب الكريكيت فيرات كولي، على الفيديو برمز تعبيري على شكل قلب.
بالحديث عن كارينا، كانت ممثلة Good Newwz بالخارج وتقضي الوقت مع عائلتها، كما انضمت مؤخرًا إلى عائلتها في الاحتفال الهندوسي راكشا باندهان، حيث احتفلت بالمهرجانات مع أبناء عمومتها أرمان وآدار جاين وريديما ورانبير كابور.
كانت كارينا وسيف قد أعلنا أنهما ينتظران في أغسطس طفلهاما الثاني، وقالا في بيان مشترك: "يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع إضافة لعائلتنا! شكرًا لجميع المهنئين على كل حبهم ودعمهم".
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