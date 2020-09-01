حبس ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي في قضية «الفيرمونت»

رنا صلاح الدين - شهدت قضية الاعتداء على فتاة فندق «فيرمونت نيل سيتي» تطورات كبيرة خلال الساعات الأخيرة، حيث أمرت النيابة العامة المصرية بحبس نازلى مصطفى كريم ابنة النجمة المصرية نهى العمروسى، وأثنين آخرين، أربعة أيام احتياطيًّا.

حبس ابنة الفنانة المصرية جاء بعد التحقيق في وقائع تم اتهامها فيها ضمن التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي»، وقد اتخذت النيابة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين الهاربين في نفس القضية من خلال الإنتربول.

النيابة العامة المصرية كانت قد أعلنت عن تلقيها بلاغ من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس، ورد فيه تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم أدلوا بها عن الحادث.

المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بفحص ما تم تقديمه من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.