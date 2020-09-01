13 زوجة في حياة إيهاب نافع.. أشهرهن الفنانة ماجدة وأرملة جاسوس مصري.. صور

رنا صلاح الدين - يعد الفنان المصري إيهاب نافع واحد من أشهر نجوم السينما المصرية رغم قلة أعماله مقارنة بغيره من النجوم، كما اشتهر الفنان بوسامته.

ولد إيهاب نافع في سبتمبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية، وعمل كطيار لسنوات.

ايهاب نافع

إيهاب نافع كون ثنائيا فنيا مع زوجته الفنانة إيهاب نافع، والتي انفصلت عنه فيما بعد، وتزوج إيهاب بعدها أكثر من مرة، حيث ذكرت ابنته غادة نافع أنه تزوج أكثر من 13 مرة.

ايهاب نافع

تزوج إيهاب نافع من أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال والشهير بـ‹رأفت الهجان›.

ايهاب نافع

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قالت ماجدة عن إيهاب نافع أن طلاقهما كان طلاق أبيض، فكانا حريصان على الصداقة بينهما، وظلت علاقتهما جيدة للنهاية.

غادة نافع تحدثت عن والدها وقالت إن علاقتها به كانت جيدة ولكنها كانت تخشى حضور أفراحه خوفا على مشاعر والدتها.

قدم مع ماجدة العديد من الأفلام الناجحة مثل "الحقيقة العارية"، "النداهة "، و"هجرة الرسول›.

إيهاب نافع

كانت آخر أعماله فيلم ‹لصوص خمس نجوم› عام 1993.

تلقت ماجدة خبر مرضه وظلت بجواره في مستشفى القوات الجوية.

في شهر ديسمبر عام 2006، رحل إيهاب نافع عن عالمنا عن عمر 71 عاما.