ماذا أهدت فيروز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته لها في منزلها؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - بدأت فعاليات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان خلال أقل من شهر، بزيارة خاصة للنجمة اللبنانية فيروز في منزلها الواقع بمنطقة الرابية.

حشد كبير من اللبنانين أصرّوا على التظاهر حباً في ماكرون أمام منزل جارة القمر، حيث حرص الرئيس الفرنسي على تحيتهم بنفسه والوقوف لشكرهم على سلم المنزل لفترة ليست قصيرة، تعبيراً عن تقديره لهم، في الوقت الذي كانت فيه ريما الرحباني، نجلة فيروز، في استقبال الرئيس الفرنسي ووفده عند مدخل المنزل.

ساعة و20 دقيقة هي مدة الزيارة التي مُنع الإعلام والصحافة من المشاركة فيها، وقيل إن فيروز هي منّ طلبت ذلك، في الوقت الذي رصدت فيه الكاميرات أحد حراس الرئيس الفرنسي خارجاً من منزل النجمة اللبنانية مع الوفد المصاحب للرئيس، حاملاً هدية النجمة اللبنانية لماكرون، وهي عبارة عن لوحة فنية مغطاه بوشاح أزرق، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن محتواها.

يُذكر أن فيروز كانت دوماً محط اعجاب من الرؤساء الفرنسيين، حيث سبق ومنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف في عام 1998.