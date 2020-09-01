قصة نجم بوليود سانجاي دوت مع الإدمان والتعافي.. 9 سنوات من المعاناة

رنا صلاح الدين - مع سطوع ظاهرة تعاطي المخدرات في صناعة السينما، خاصة مع اكتشاف رسالة خاصة مرتبطة المتهم في قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت، أصبحت نقطة نقاش طغت على قضايا أخرى.

وفي هذا السياق نشرت صحيفة "هندوستان تايمز" تقرير تضمن كيف يمكن للمرء أن يتعلم من نجم بوليوود سانجاي دوت الذي تغلب على تعاطي المخدرات.

وذكر التقرير أن ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات تعد حقيقة ولا تشكل مفاجأة على الإطلاق، حيث يوجد تاريخ من مشاهير بوليوود وقعوا ضحية إدمان المخدرات، أحدهم سانجاي دوت.

ورد أن الممثل في مقابلة ادعى أنه خلال ظهوره الأول كان مقبلًا بشدة على المخدرات، وبدأ الممثل في تعاطي المخدرات منذ أيام دراسته الجامعية.

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أثر إدمانه أيضًا على حياته العاطفية، حيث أصبح غير قادر على البقاء في أي علاقة، تركته إحدى الممثلات لتتزوج رجل أعمال، أدرك دوت أنه بحاجة إلى المساعدة، ذهب إلى والده واعترف، فتم نقله إلى مستشفى في مومباي وتم إرساله لاحقًا إلى الولايات المتحدة لإعادة التأهيل.

استغرق الأمر تسع سنوات، بحلول ذلك الوقت، أصيب والده أيضًا بالقلق بشأن إدمان ابنه، لكن الأسرة تنفست الصعداء بعد أن اقتنعوا بأن دوت قد تغلب على الإدمان.

بعد فترة وجيزة من عودته من الولايات المتحدة بعد إعادة التأهيل، تبعه بائع مخدرات وعرض عليه المخدرات، وبحسب ما ورد، طلب منه سانجاي أن يبتعد عنه.