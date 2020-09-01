شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ترقص مع نجوم "خيانة عهد" على أنغام "3 دقات" فى الساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقاطع فيديو ظهر فيها نجوم مسلسل "خيانة عهد" يرقصون على أنغام أغنية 3 دقات في الساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة يسرا والنجوم خالد أنور وبوسي وعبير صبري وتيام عمار وشريف حافظ وهم يرقصون على أنغام أغنية 3 دقات خلال حضورهما حفل زفاف بالساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وقد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى خلال رقص نجوم المسلسل في الساحل الشمالي.

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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على صعيد آخر، حسمت الفنانة يسرا موقفها من خوض دراما رمضان المقبل 2021، بعد نجاحها رمضان الماضى من خلال مسلسلها "خيانة عهد"، حيث تعاقدت على تقديم مسلسل جديد مع المنتج جمال العدل بشراكة مع شركة سينرجى، ويعقد صناع العمل جلسات تحضيرية فى الوقت الحالى للوقوف على التفاصيل النهائية.



الفنانة يسرا وعبير صبري



الفنانة يسرا



حفلة فى الساحل الشمالي



عبير صبري عبر خاصية الاستوري على انستجرام