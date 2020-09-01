شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام حصيلة مشاركات خالد الصاوى فى سينما 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتبع الفنان خالد الصاوى نهجاً مختلفاً فى مسألة مشاركته فى السينما، فبعدما كان مقلاً فى العمل بالسينما خلال السنوات الماضية، أصبح من الفنانين الأكثر انتشاراً على المستوى السينمائى خلال العامين الأخيرين، إذ تعددت مشاراكاته فى الأفلام، ويعد عام 2020 هو الأكثر تواجداً فيه سينمائياً، حيث وصلت حصيلة أفلامه هذا العام إلى 6 أفلام.

وبدأ الصاوى هذا العام بمشاركته فى فيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسنى، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض أواخر العام الماضى ومستمر عرضه حتى الآن ويشارك فى بطولة العمل زينة ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا ومى عز الدين والفيلم تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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خالد الصاوي فى فيلم الفوس

الفيلم الثانى الذى قدمه خالد الصاوى هذا العام هو "صندوق الدنيا" وطرح فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وشارك فى بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.



خالد الصاوى فى فيلم صندوق الدنيا

وانتهى خالد الصاوى هذه الأيام من تصوير فيلمين جديدين الأول هو "هيكل نظمى" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب رامز جلال وغادة عادل وانتصار وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، والثانى "30 مارس" مع أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح وندى موسى وإخراح أحمد خالد موسى.



خالد الصاوى فى فيلم 30 مارس

وينتظر خالد الصاوى استئناف تصوير فيلم "شريط 6" الذى يقوم ببطولته بمشاركة خالد أنور وتارا عماد وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، وصور منه عدد كبير من المشاهد قبل توقفه بسبب أزمات انتاجيه، فيما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "مطبعة هرم" مع حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وتأليف أمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز.