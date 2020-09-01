شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. لاميتا فرنجية تعود بجلسة تصوير مع "المكواة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بعد غياب عن الساحة الفنية والسينمائية لمدة 8 سنوات، ولكن هذه المرة ليس من خلال فيلم أو مسلسل ولكن من خلال جلسة تصوير بفستان جريء نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء استخدامها المكواة داخل منزلها.

يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل عصر الحريم، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".

وشاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

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وكان أخر الأفلام التي شاركت فيها هو فيلم "عمر وسلمى 3"، بطولة تامر حسنى, مى عز الدين، عزت أبو عوف، نهلة زكى، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج محمد سامى











