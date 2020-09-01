شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز تهدى لوحة فنية للرئيس الفرنسي ماكرون بعد زيارته لها في منزلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة اللبنانية فيروز لوحة فنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة، ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.

وأعلنت الوكالة اللبنانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا، وفقا لقناة "العربية".

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وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة صوت الحق فى لبنان.

وفى محيط إقامة الفنانة فيروز، احتشد متظاهرون في انتظار ماكرون رافعين شعارات ومطالب بعدم التعاون مع الطبقة السياسية الفاسدة، كما حملت اللافتات الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية انفجار بيروت.