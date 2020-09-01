شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد يستغيث بمباحث الإنترنت لإغلاق صفحات تستغل اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين حين وآخر تستغل عدد من الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى أسماء بعض الفنانين الذين يحظون بشعبية وجماهيرية، وتنتحل صفتهم وتنشر أخبارا ومعلومات كاذبة، ويقع الكثيرون فى فخ تصديقها وإعادة تداول هذه الأخبار والمعلومات دون تحقق من مصدرها.

ومن أكثر الفنانين الذين يتعرضون باستمرار لهذه المحاولات من انتحال صفتهم وتزييف صفحات تحمل أسمائهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذى يتداول الكثيرون أخبار ومعلومات نشرتها عنه هذه الصفحات المزيفة دون تحقق من صدقها.

وانتشر مؤخرا منشور يحمل اسم وصورة الفنان الكبير توفيق عبدالحميد الذى غاب عن الساحة الفنية ولم يشارك فى أى عمل فنى منذ سنوات بسبب وعكة صحية، ويقول المنشور الكاذب الذى تداوله الكثيرون: "بقى أنا على آخر الزمن يتقالى اقعد فى البيت محدش يعرفك".

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أكد الفنان الكبير توفيق عبد الحميد أنه لا علاقة له بهذا المنشور الكاذب الذى يحاول ابتزاز الناس عاطفيا باسمه.

وقال الفنان الكبير: "أنا محدش قال لى كده طول حياتى حتى فى الفترة التى قضيتها فى عنق الزجاجة قبل شهرتى، فكيف يحدث هذا الآن وقد حققت الشهرة وأصبح لى جمهور".

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وأكد توفيق عبد الحميد أنه يعانى كل فترة من استغلال البعض لاسمه فى إنشاء صفحات مزيفة ونشر أكاذيب يخرج لينفيها بين حين وآخر، قائلا "أنا صفحتى على فيس بوك مجمدة وليس عليها أى أصدقاء".

وتابع الفنان الكبير "أناشد المسئولين وأتقدم من خلال الخليج 365 ببلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد هذه االصفحات وأطالب بإغلاقها وتتبع من يديرونها ويستغلون اسمى فى ابتزاز الناس ونشر أكاذيب".

وأكد عبد الحميد أن حالته الصحية لا تسمح بالانتقال لتقديم البلاغ بنفسه حيث يعانى حاليا من انزلاق غضروفى وآلام بالعمود الفقرى تمنعه من الحركة وهذا هو سبب اعتذاره عن العديد من الأعمال التى تعرض عليه حالياً، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الطبيعى ويحاول التعافى من هذه الوعكة الصحية.

وحذر الفنان الكبير من إمكانية استغلال هذه الصفحات لاسمه فى ابتزاز الناس ماديا بعد ابتزازهم معنوياً أو الإساءة لأحد أو نشر آراء لا تعبر عنه، ما قد يسبب له العديد من المشكلات.

والفنان توفيق عبد الحميد أحد الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمات راسخة فى أذهان الجماهير رغم قلة أعماله مقارنة بكفاحه الفنى، فلا ينسى الجمهور نظراته ودموعه وانفعالات وجهه، وأداءه الصادق فى مشاهده التى شارك فيها كبار النجوم أو تفرد فيها، عزيز المصرى فى حديث الصباح والمساء والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر وغيرها عشرات الأدوار، قدمها خلال 10 سنوات فقط هى فترة الوهج الفنى لهذا الفنان الصادق، بدأت منذ عام 2001 وحتى عام 2010، وسبقها 20 عامًا من الصبر على الحلم والمعاناة والمعافرة والشقاء قضاها فيما سماه بـ"محنة عنق الزجاجة".