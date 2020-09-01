أثناء زيارته لها.. الفنانة فيروز تهدي الرئيس الفرنسي لوحة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول نشطاء من لبنان، فيديو عقب انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للفنانة الكبيرة "فيروز" وخروجه من منزلها.

وظهر بالفيديو، أحد حراس الرئيس الفرنسي يحمل لوحة مغطاة، لم يظهر منها شيئا.

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وأهدت الفنانة اللبنانية فيروز، اللوحة للرئيس الفرنسي ماكرون أثناء زيارته لها، التي استغرقت ساعة و20 دقيقة.

وكانت الوكالة اللبنانية، قد أعلنت وفقا لقناة"العربية"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا.

واحتشد متظاهرون أمام منزل الفنانة فيروز، في إنتظار ماكرون، ورفعوا لافتات بعدم التعاون مع الطبقة السياسية.