المخرج خالد جلال يتولى رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي لعام جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك لمدة عام آخر.

ووجه المخرج الكبير خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، على ثقتها ودعمها المستمر.

وقال جلال، في بيان صحفي، إنه يعتز ويفتخر بهذه الثقة، وسعيد بالعمل مع فنانة وقامة فنية وإدارية كبيرة مثل الدكتورة إيناس عبد الدايم.

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وكان المخرج خالد جلال، قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة.

تولى جلال، رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.

كما حصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضًا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات في مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كرمه في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وذلك بعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، ووصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".