ياسمين صبري في المطعم ومنة فضالي في الجيم.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، من داخل أحد المطاعم الأوربية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة "كلبها".

لاميتا فرنجية الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أنيقًا.

جيهان خليل نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة فرعونية، نالت الصورة إعجاب جمهورها رنا رئيس Advertisements الفنانة رنا رئيس نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير.

منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من "الجيم".

نورهان الفنانة نورهان نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. داليا مصطفى شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أحمر قصير. إيناس عز الدين نشرت الممثلة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن السياحية. سارة الشامي الفنانة سارة الشامي صورة التقطت "سيلفي" جديدة، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "الأجواء التي تطفئها هي الشعور الذي تسترده".

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