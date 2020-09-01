المخرج محمد سامي عن"أنغام": "صوتها كله إحساس وسعادة وبهجة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص المخرج محمد سامي، على تهنئة الفنانة أنغام على كليبها الغنائي الجديد"بحبك وبرتاحلك" الذي طرحته مؤخرا عبر يوتيوب.
ونشر سامي، بوستر الكليب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك للقمر أنغام اللي صوتها كله إحساس وسعادة وبهجة، ودايمًا ناجحة، ودايمًا مشرفة الفن المصري".
"بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع الموسيقى تميم، وإخراج عادل جمال، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، لتصبح بين الأكثر رواجًا على موقع "تويتر".
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