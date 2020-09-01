- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة مايا دياب والفنان علاء زلزلي، على التعليق على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطربة الكبيرة فيروز بلبنان.
وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "علماً إنّي فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت، لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز.. سيدة البلاد".
فيما علق المطرب اللبناني علاء زلزلي، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "فيروز.. أرزة بحجم الوطن .. نفتخر بك".
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب وعلاء زلزلي يعلقان على زيارة ماكرون لـ"فيروز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.