مايا دياب وعلاء زلزلي يعلقان على زيارة ماكرون لـ"فيروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مايا دياب والفنان علاء زلزلي، على التعليق على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطربة الكبيرة فيروز بلبنان.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "علماً إنّي فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت، لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز.. سيدة البلاد".

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فيما علق المطرب اللبناني علاء زلزلي، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "فيروز.. أرزة بحجم الوطن .. نفتخر بك".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.