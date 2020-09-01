محمد جمعة ضيف الراديو بيضحك على 9090

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
يستضيف برنامج "الراديو بيضحك"، والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، وحتى الثامنة الفنان محمد جمعة.
ويتحدث الفنان محمد جمعة، عن كثير من الأمور من بينها كواليس مشواره الفني و دوره في مسلسل هجمة مرتدة وكواليس تصوير دوره وعلاقته بالمخرج أحمد علاء الذي أسند له شخصية صحفي بحسب أحداث المسلسل، متمنيا أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.
ويكشف تفاصيل عن أسباب تأجيل المسلسل من رمضان الماضي للعرض رمضان المقبل .
مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن استلزام أحداثه السفر خارج مصر، أعاقت عرضه في هذا التوقيت، مع قرار تعليق حركة الطيران بسبب كورونا.
"هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.
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