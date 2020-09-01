تراند اليوم : خالد عليش يعلق على تريند سيارة ياسمين : انتا كحيان

علق الفنان خالد عليش على أزمة الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة التي أثيرت عقب شرائه سيارة “رولز رويس “كابروليه” ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه.

وعبر حسابه على Twitter، كتب خالد عليش “بخصوص الرولز رويس اللي عمالين تتكلمو عليها طبعا هي عربية محترمة بس العربية النوبيرا النبيتي بتاعة عبالحميد لو فركت معاها علي طريق سريع هتزعلها جامد و تكيفها تلاجة وفيها بلوتوث و كمبيوتر رحلات”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة جديدة لياسمين صبري.

ووفقا للوثيقة المتداولة، فإن السيارة رولز رويس “كابروليه” باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎