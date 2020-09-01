أكشاي كومار يشرب شاي "براز الفيل".. فيديو

رنا صلاح الدين - بعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والنجم التاميلي راجينيكنس، انضم الآن نجم بوليوود أكشاي كومار إلى المغامر والمذيع البريطاني بير جريلز في برنامج المغامرة والبقاء على قيد الحياة مع بير جريلز.

كان رئيس وزراء الهند أول هندي ينضم إلى بير جريلز في متنزه جيم كوربت الوطنية في أوتارانتشال وبعد ذلك، شارك راجينيكنس في سلسلة المغامرات والبقاء في محمية بانديبور تايجر، هذا الصباح، كشف إعلان تشويقي لحلقة جديدة أن أكشاي وبير جريلز يتشاركان لحظة مغامرة.

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سيتم عرض الحلقة لأول مرة على قناة Discovery 14 سبتمبر، ويلعب جريلز دور المضيف حيث يأخذ المشاهير في رحلة تستغرق 48 ساعة في البرية لتجربة الظروف القاسية والبقاء على قيد الحياة.

يقول أكشاي في الفيديو: "أنا بطل سينما وهو بطل حقيقي"، كما يظهر كومار أيضا وهو يحتسي شاي براز الفيلة، وكتب أكشاي، وهو يشارك الدعابة على صفحته على Instagram، "كنت أعلم أنها ستكون هناك تحديات قاسية، فاجأني تمامًا بشرب شاي براز الفيل".