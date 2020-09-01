شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الفرنسي الأسبق يعلن تكريم فيروز في باريس والان مع التفاصيل

وزير الثقافة الفرنسي الأسبق يعلن تكريم فيروز في باريس الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أشاد رئيس معهد العالم العربي، وزير الثقافة الأسبق في فرنسا جاك لونج بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المطربة اللبنانية فيروز.

وقال "لونج" في تصريحات لـ"مونت كارلو الدولية": "سعيد جدا بخطوة الرئيس ماكرون، كان لي في السابق الامتياز بأن أقلد السيدة فيروز وسام الفنون والآداب عندما كنت وزيرا للثقافة". Advertisements وأضاف: "أعرف السيدة فيروز منذ كانت تؤدي حفلاتها في بعلبك، إنها شخصية استثنائية ومدهشة". وكشف خطة المعهد قائلا: "سيتم تكريم فيروز في معهد العالم العربي قريبا في معرض سيخصص لأشهر المغنيات والمطربات في العالم العربي". وأضاف: "أكرر أن خطوة الرئيس ماكرون خطوة جيدة جدا، وهذا يعني أنها أكثر من فنانة، إنها رمز لبنان المكافح، لبنان الذي يتجدد بجماله بشكل دائم، وهذه الزيارة هي فعل امل للبنان وللشعب اللبناني".

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