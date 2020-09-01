أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وإحالتهما للتحقيق المزيد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يقضي بإنهاء خدمة مسؤولين وإعفائهم من منصابهم وإحالتهم للتحقيق في تهم فساد مالي.



وأشار الأمر الملكي إلى أنه بناء على ما أحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، تقرر إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وتضمن الأمر تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بمهام قائد القوات المشتركة.

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وتقرر أيضاً إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق أيضاً.

الأمر الملكي السعودي أحال كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

وتم تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا الأسبوع الماضي، يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بمشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية.

