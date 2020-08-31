شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ضبط فنانة لبنانية شهيرة متلبسة بإستخدام عضو ذكرى صناعى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 11:56 مساءً - تسبب انفجار مرفأ بيروت قبل أيام في أضرار مادية وبشرية هائلة، وتهشمت عمارات وشقق سكنية كثيرة على بعد مسافة وصلت لـ10 كيلو متر من موقع الانفجار.

لكن الفضيحة كانت بمثابة صدمة لعمال استأجرتهم فنانة لبنانية شهيرة، لتصليح منزلها الذي تعرض لأضرار كبيرة، حيث وجد أحد العمال داخل غرفة نومها عضو ذكري اصطناعي ضخم وأدوات جنسية.

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وحسب موقع “الفن” اللبناني، فإن الفنانة سارعت الى استدعاء خبير في تركيب واجهات الزجاج، وطلبت منه المباشرة بالتصليحات اللازمة، وغادرت بعدها البيت كي يتمكن الرجل والعمال الذين يعملون تحت إشرافه من إنجاز المهمة .

وحسب الموقع، فإن المفاجأة كانت حين وجد أحد العمال، خلال نقله خزانة خشبية من غرفة نوم الفنانة، أدوات جنسية في داخلها، وأبرزها عضو ذكري إصطناعي ضخم، والتقط العامل الصور لهذه الأدوات بواسطة هاتفه المحمول .

الفنانة لم تنتبه إلى أن العمال سوف يضطرون الى نقل الاثاث من أجل إجراء التصليحات اللازمة، وكانت الصدفة ان الخزانة الخشبية كشفت المستور.