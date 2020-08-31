فيديو.. بسمة وهبة ورحلة العلاج الغامضة: "اللهم أرجعني مجبورة الخاطر"

خضعت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، لجراحة دون مخدر، أثناء وجودها خارج مصر.



وأعلنت "وهبة" أن الجراحة كانت تهدف إلى استئصال نسيج من الجسد لتحليله.

ونشرت "وهبة"، مقطعا مصورا قبل دخولها العمليات، تظهر خلاله تسمع القراَن الكريم.

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وسافرت بسمة، الأسبوع الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وشاركت صورة لها من الطائرة.

وقالت بسمة خلال الفيديو: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم أرچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعاؤكم".

وتشارك بسمة في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية مع الإعلامي خالد أبو بكر.