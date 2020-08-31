أصالة تُقرر تقليد عبد المجيد عبد الله في الترويج لألبوم "لا تستسلم"

بات من المعروف أن الفنانة السورية أصالة نصري، تجمعها علاقة قوية بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، كما أنهما من الفنانين المتفاعلين لدى بعضهما عبر السوشال ميديا من خلال الردود والتدخل بالتعليقات في منشورات ربما لا تتعلق بهما، وبسبب قوة تلك العلاقة قالت أصالة، إنها ستقوم بتقليد عبدالمجيد عبدالله، من ناحية فكرة الترويج لألبومها الخليجي المقبل "لا تستسلم" والمقرر طرحه قريبًا، حيث أكدت أنها ستبدأ من اليوم بمشاركة الجمهور أبياتًا من أغنيات ألبومها كما يفعل نجم الغناء السعودي.وكتبت أصالة في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قائلة: "نهاركم سعيد.. منّ منطلق محبّتي واحترامي وتعلّقي بالفنّان الكبير #عبدالمجيد_عبدالله.. قرّرت قلّده وإعملّ متلّ ماعمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم #لاتستسلم.. شكرًا مجيدنا على الفكرة".

وتفاعل مدونون في تويتر مع تغريدة أصالة حيث هاجمها الكثيرون كونها لا تتحلى بذات الطبع الذي يتحلى به عبدالمجيد عبدالله، مؤكدين أنه يصل به التفاعل عبر السوشال ميديا إلى أن يقوم بالرد على المتابعين الذين لا يعرفهم أيضًا، إلا أنها لا تفعل ذلك، مطالبينها بأن تقلده في هذا الأمر، بينما سخر البعض منها بأنها تتمنى لو صارت عبدالمجيد.وتطرق البعض الآخر إلى تهنئتها بقرب طرح الألبوم، لافتين إلى أنها صاحبة "حنجرة" قوية وصوتها مميز فضلًا عن أن كتابة الكلمات منها عبر تغريدات في "تويتر" سيكوت لها مردود مختلف.ومن جانبه ردّ عبدالمجيد عبدالله على أصالة من خلال تعليق له عبر تغريدتها متمنيًا لها التوفيق في ألبومها الجديد مؤكدًا أنه سيكون أكثر من رائع واصفًا صوتها بالألماس، فكتب قائلًا: "حبيبتي أصّوله موفّقه فألبومك اللي متأكد انه اكثر من رائع اختياراتك تشبهك صوت الماس مايقدم الا الماس".

ومما جاء في تعليقات المتابعين: "الواحد لما يتمنى يكون عبد المجيد"، و"طيب قلديه وردي علينا"، و"أصالة لانك من اكتر الناس اللي بتحب تعبّر عن المشاعر بكلمات غريبة الجمال انا متأكد انو رح يطلع معك كلام رائع جدًا"، و"انا خلاص حبيت مجيد ناطرين ياعمري انااااااا ومتشوقين والله دخيل ايديكي لحتكتب الابيات بحبك".ومؤخرًا قالت أصالة نصري، إنها دائمًا ما تشجع مشروع الزواج كونه أفضل شركة بالحياة من وجهة نظرها، لافتة إلى أنها لا تمانع الزواج مجددًا رغم أن الأمور من الصعب أن تقف في صفها، موضحة في تصريحات لـ"E.T بالعربي": "أشجع الزواج هو في أحلى من الزواج أحلى شركة بالدنيا أحلى مؤسسة بالحياة وهي صعبة إنها طبعًا صعبة إنها تنجح لكن إذا نجحت ما في أحلى منها".وبشأن إمكانية زواجها للمرة الثالثة تابعت الفنانة السورية أصالة، قائلة: "ما بحب إني أستبق الأحداث الله أعلم.. أنا لليوم تمامًا قلبي مقفول مسكر بالضبة والمفتاح هذا أكيد لأني للآن قلبي تعبان قلبي مقهور قلبي مش صحي".

وأردفت أصالة قائلة: "أنا طالعة من علاقة 14 سنة حب كبير كتير علاقة متينة جدًا وجذورها مرعبة فيعني الحديث عن إمكانية زواجي حاليًا صعب.. مو أنا.. أنا أترك نفسي لمشاعري ومشاعري كتير مضبوطة".وعن ارتدائها دبلة خطوبة في يدها قالت أصالة: "أنا حاليًا مهتمة بأصولي خاطبة حالي حتى اشتريت محبس خطبة لإلي وعملته من قلوب مكسرة يعني أنا مشاعري بشكل مختلف هلا حاليًا عندي علاقة مع نفسي وبهتم بولادي ورفقاتي".

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