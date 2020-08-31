شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية أحمد وفيق فى مسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث مسلسل "شارع 9" شخصية مهندس ديكور، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الرومانسية والساسبنس.

مسلسل "شارع 9" من الأعمال ذات الـ45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمدالدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وشارك الفنان احمد وفيق في مسلسل "النهاية" موسم رمضان الماضى بطولة الفنان يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين كما انه ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة.