شكرا لقرائتكم خبر عن الماركيزة كارلا نجمة Elite في أحدث ظهور لها مع صديقها في عطلتهما الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو صاحبة شخصية الماركيزة كارلا في مسلسل الدراما Elite، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور مع صديقها في عطلتهما الصيفية الأخيرة بصحبه أصدقائهما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت الماركيزة كارلا في صورها التي نشرتها مع صديقها عبر حسابها وهما داخل البحر وفي صور أخري أثناء قضائهما بعض اوقاتهم المفضلة في المنزل وآخري في الشارع، لتشارك جمهورها بلحظاتها المفضلة مع صديقها المقرب التي أعلنت عن ارتباطهما منذ عدة أسابيع بمنشور عبر حسابها.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل أكثر ومغامرات جديدة بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم في أحدي الكليات.