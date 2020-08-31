شكرا لقرائتكم خبر عن ليام باين وخطيبته يحتفلان بعيد ميلاده بالكمامات والتورتة على شكل بسكوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم ليام باين وخطيبته مايا هنرى مفتونين أثناء حضور حفل خاص فى Tape Nightclub فى لندن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد "ليام" السابع والعشرين، وبدا عليهما السعادة، حيث ارتدت مايا خاتم الخطوبة الماسي الذي يبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني وظهر ليام وهو يقطع التورتة التي جاءت علي شكل قطعة بسكويت بالشكولاتة فيما ارتدت مايا الكمامة مثلها مثل رفاق الحفل.

وكان موقع "ديلى ميل" كشف عن خطبة المغنى ليام باين وحبيبته مايا هنرى، وذلك بعد عامين من المواعدة، ورصد الموقع ليام مع خطيبته عارضة الأزياء مايا المولودة فى تكساس، والبالغة من العمر 20 عامًا، فى حى نوفيكوف الراقى فى لندن.

ليام عضو فريق One Direction وسبق وأعلن عن لم شمل أعضائه وذلك فى الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين فى تصريحات لصحيفة The Sun عن أن وهارى ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون فى خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق فى 2016.