شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لـ سمية الخشاب في حمام السباحة بعد البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة سمية الخشاب أعجبت بشكل كبير بردود الأفعال حول جلسة تصويرها الأخيرة التي ظهرت فيها داخل إحدى حمامات السباحة وبجوارها شرائح من البرتقال، وقررت الخضوع لجلسة تصوير جديدة داخل حمام سباحة ولكن بشكل مختلف عن السابق، وارتدت عددا كبيرا من الحلي والإكسسوار الفضي.

وشاركت الخشاب، متابعيها وجمهورها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة التي خضعت لها داخل حمام السباحة وارتدت فيها كميات كبيرة من الفضة حول الرقبة.

وفى تصريحات خاصة للفنانة سمية الخشاب، لـ الخليج 365 تعليقا على جلسة تصويرها الأخيرة، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وإبداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.