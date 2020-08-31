شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة ضيف الإعلامية فاطمة مصطفى على 90.90 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان محمد جمعة، ضيفًا على إذاعة راديو 90.90 من خلال برنامج "الراديو بيضحك" للإعلامية فاطمة مصطفى، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.
ويتحدث الفنان محمد جمعة، عن دوره فى مسلسل "هجمة مرتدة" وكواليس تصوير دوره وعلاقته بالمخرج أحمد علاء الذى أسند له شخصية صحفي بحسب أحداث المسلسل، ويوضح سبب تأجيل المسلسل من رمضان الماضى للعرض في رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.
كما يكشف عن الأسباب التى دفعته لمساندة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، ولماذا حرص على توجيه رسالة للاعب، عقب ظهوره مع أبطال مسرحية "علاء الدين".
مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن استلزم أحداثه السفر خارج مصر، ما أدى إلى إعاقة عرضه في هذا التوقيت، خاصة مع قرار تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.
"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرين من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جمعة ضيف الإعلامية فاطمة مصطفى على 90.90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.