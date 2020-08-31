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محمد جمعة ضيف الإعلامية فاطمة مصطفى على 90.90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان محمد جمعة، ضيفًا على إذاعة راديو 90.90 من خلال برنامج "الراديو بيضحك" للإعلامية فاطمة مصطفى، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

 

ويتحدث الفنان محمد جمعة، عن دوره فى مسلسل "هجمة مرتدة" وكواليس تصوير دوره وعلاقته بالمخرج أحمد علاء الذى أسند له شخصية صحفي بحسب أحداث المسلسل، ويوضح سبب تأجيل المسلسل من رمضان الماضى للعرض في رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.

 

كما يكشف عن الأسباب التى دفعته لمساندة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، ولماذا حرص على توجيه رسالة للاعب، عقب ظهوره مع أبطال مسرحية "علاء الدين".

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مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن استلزم أحداثه السفر خارج مصر، ما أدى إلى إعاقة عرضه في هذا التوقيت، خاصة مع قرار تعليق حركة الطيران بسبب جائحة .

 

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرين من النجوم.

 

 

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