شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لـ تليفزيون الخليج 365: صورى مع جوهرة "شغل" وأطالب بتقنين المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عمر كمال، مطرب أغانى المهرجانات، ظهوره مع الراقصة جوهرة، فى صور على شبكات التواصل الاجتماعى بـ"الشغل"، مؤكداً أنه أغلق باب الارتباط حتى يستطيع تحقيق نجاح كبير على الصعيد الفنى. وطالب خلال لقائه مع "تليفزيون الخليج 365"، بتقنين المهرجانات، قائلا: "هناك الآلاف يعملون فى مجال المهرجانات"، مشيراً إلى أنه كان يحلم بأن يكون رجل أعمال لديه بيزنس كبير يتولى الإشراف عليه.

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وعن مواصفات فتاة أحلامه، قال عمر: "أنا عايز بنت تتقى ربنا فيا وتكون بنت ناس، وتصونى بيتى، وتقدر شغلى، والحقيقة أنا لاقيت بنات كتيرة فيها المواصفات اللى باحلم بيها، بس حياتى كلها شغل وسفر، أنا إنسان مزاجى ممكن اللى ارتبط بيها متقدرش تستحملنى".

وتابع مطرب المهرجانات: "أتمنى أن تحل مشكلة حفلة تونس، وتقام الحفلة في موعدها يوم الجمعة القادمة، حتى لا تقع الخسائر على منتجى الحفلة، وأطالب المواطنين بدعم الأغانى الجيدة حتى لا أقوم بغناء المهرجانات".

وحول إعلان نقابة الموسيقيين عن إلغاء حفل عمر كمال وحسن شاكوش في تونس، قال مطرب المهرجانات: "منظمى الحفلات في تونس أخبرونى أنهم حصلوا على تصاريح لإقامة الحفل، أنا في تونس ليس لتحدى نقابة الموسيقيين، أنا هنا لإثبات حالة أنى سافرت ومتلزم بالعقد، منظمى الحفل سيخسرون أموالهم التي دفعوها، خسارتهم المالية كبيرة إذا تم إلغاء الحفل، لأنهم حاصلوا على الترخيص قبل قرار إيقافى عن الغناء، أنا أعمل قانونى وأنا عضو نقابة.