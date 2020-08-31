أحلام عن زيارة رئيس فرنسا لفيروز:"دليل على أنها كبيرة لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة أحلام، إن زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز، دليل على أنها كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر :"مُنحت الكبيرة فيروز، اليوم وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي.. كيف لا؟ وهي الوسام بحد ذاتها، وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أن فيروز هي كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد ".

وأضافت: "تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.



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