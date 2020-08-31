أروى تكشف 3 دروس من مقابلة الرئيس الفرنسي لفيروز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علقت الفنانة والإعلامية أروى، على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لبيروت ومقابلة الفنانة فيروز.
وكتبت أروى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز، يعطينا عدة دروس (التواضع.. تقدير العطاء.. وأن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة".
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.
وأدرج قصر الإليزيه لقاء جارة القمر على رأس جدول أعمال ماكرون.
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