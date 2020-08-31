بالصور - الإعلامي خالد حلمي يحتفل بخطوبة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

احتفل الإعلامي خالد حلمي بخطوبة ابنته الكبرى ندى حلمي على المهندس معتز مصطفى محمود، وذلك في منزل العروس

وظهرت العروس بفستان أنيق، واعتمدت على "مكياج" بسيط.

وحرص حلمي على استقبال الحضور كما رقص مع ابنته على عدد من أغاني الحفل.

وقدم حلمي عددًا من الأعمال الفنية المتميزة من بينها مسلسل "أخت تريز" و"القطة العامية" و"اختيار إجباري" وغيرها من الأعمال الدرامية والإذاعية.